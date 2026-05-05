В Чебоксарах организовали пункты временного размещения после атаки БПЛА
В Чебоксарах в результате атаки беспилотников повреждены несколько жилых домов, сообщил мэр города Сергей Трофимов в мессенджере Мах. Для жителей, чье жилье пострадало, развернуты пункты временного размещения.
По его словам, городские власти круглосуточно контролируют ситуацию и оперативно реагируют на поступающие сигналы. Все службы работают в усиленном режиме. Он добавил, что специалисты уже приступили к оценке ущерба и восстановительным работам.
В региональном минтрансе также сообщили, что движение общественного транспорта в городе полностью восстановлено – все маршруты работают в штатном режиме.
Украинские беспилотники атаковали Чебоксары ночью 5 мая. пострадали трое. По данным минздрава Чувашии, один раненый доставлен в больницу в среднетяжелом состоянии. Еще двое пострадавших получают медпомощь амбулаторно. Утром 5 мая глава республики Олег Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Была информация о нескольких пострадавших и повреждении здания. На базе местных школ развернули пункты временного размещения людей.
Следственный комитет РФ сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары есть погибшие.