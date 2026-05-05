СК: при атаке БПЛА на Чебоксары есть погибшие
В результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары есть погибшие. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.
СК будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей Чувашской Республики, а также ДНР, Брянской и Белгородской областей.
«По сообщениям органов исполнительной власти, ВФУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, есть погибшие и пострадавшие», – указано в сообщении.
Украинские беспилотники атаковали Чебоксары ночью 5 мая. пострадали трое. По данным Минздрава Чувашии, один раненый доставлен в больницу в среднетяжелом состоянии. Еще двое пострадавших получают медпомощь амбулаторно. Утром 5 мая глава республики Олег Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Была информация о нескольких пострадавших и повреждении здания. На базе местных школ развернули пункты временного размещения людей.