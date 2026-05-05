Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,024+0,07%MGTS1 090+1,68%BRZL1 588-0,5%IMOEX2 616,04-0,18%RTSI1 092,42-0,18%RGBI119,62-0,07%RGBITR781,41-0,03%
Главная / Общество /

СК: при атаке БПЛА на Чебоксары есть погибшие

Ведомости

В результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары есть погибшие. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.

СК будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей Чувашской Республики, а также ДНР, Брянской и Белгородской областей.

«По сообщениям органов исполнительной власти, ВФУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, есть погибшие и пострадавшие», – указано в сообщении.

Украинские беспилотники атаковали Чебоксары ночью 5 мая. пострадали трое. По данным Минздрава Чувашии, один раненый доставлен в больницу в среднетяжелом состоянии. Еще двое пострадавших получают медпомощь амбулаторно. Утром 5 мая глава республики Олег Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Была информация о нескольких пострадавших и повреждении здания. На базе местных школ развернули пункты временного размещения людей.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте