СК: при атаке БПЛА на Чебоксары есть погибшие

Украинские беспилотники атаковали Чебоксары ночью 5 мая. пострадали трое. По данным Минздрава Чувашии, один раненый доставлен в больницу в среднетяжелом состоянии. Еще двое пострадавших получают медпомощь амбулаторно. Утром 5 мая глава республики Олег Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Была информация о нескольких пострадавших и повреждении здания. На базе местных школ развернули пункты временного размещения людей.