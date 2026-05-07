CHMF736,4+0,25%CNY Бирж.00%IMOEX2 632,5-0,45%RTSI1 102,42-0,29%RGBI119,59+0,13%RGBITR781,67+0,15%
Главная / Политика /

CNN: Иран ответит США на предложение об окончании войны 7 мая

Ведомости

Ожидается, что Тегеран 7 мая передаст свой ответ посредникам в связи с предложением Вашингтона о прекращении войны. Об этом пишет CNN со ссылкой на региональный источник.

Иран рассматривает предложение США. По словам источника, обе стороны приближаются к соглашению о прекращении войны.

Источники портала Axios 6 мая заявляли, что администрация президента США Дональда Трампа допускает урегулирование конфликта с Ираном в скором времени и согласование с ним рамочных условий для будущих переговоров, которые могут затронуть вопросы ядерной безопасности. По данным журналистов, подготовку специального меморандума о завершении конфликта ведут спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Варианты документа якобы согласовываются с иранцами по прямым каналам или через посредников.

В этот же день Трамп заявлял, что Иран взял на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие. По его словам, за последние 24 часа США провели «очень хорошие переговоры» с Ираном.

