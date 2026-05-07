CNN: Иран ответит США на предложение об окончании войны 7 мая

Источники портала Axios 6 мая заявляли, что администрация президента США Дональда Трампа допускает урегулирование конфликта с Ираном в скором времени и согласование с ним рамочных условий для будущих переговоров, которые могут затронуть вопросы ядерной безопасности. По данным журналистов, подготовку специального меморандума о завершении конфликта ведут спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Варианты документа якобы согласовываются с иранцами по прямым каналам или через посредников.