Трамп заявил о согласии Ирана отказаться от разработки ядерного оружия

Трамп заявил о согласии Ирана отказаться от разработки ядерного оружияАмериканский лидер назвал «очень хорошими» переговоры с иранской стороной
Иран взял на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме, передает Reuters.
Американский лидер также сообщил, что за последние 24 часа США провели «очень хорошие переговоры» с Ираном, добавив, что, весьма вероятно, Вашингтон и Тегеран заключат сделку.
Ранее президент США заявлял, что американская и иранская сторона могут заключить сделку до поездки президента Дональда Трампа в Китай в середине мая. По словам Трампа, Вашингтон считает, что приближается к соглашению с Тегераном, хотя окончательной уверенности в этом пока нет. Американский лидер также допустил возобновление военных действий в случае провала переговоров.
6 мая Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что США и Иран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец войне и создать основу для дальнейших переговоров по ядерной программе Тегерана. В тот же день Tasnim со ссылкой на осведомленный источник сообщал, что Тегеран пока не дал официального ответа на последние предложения США.
Трамп также предупредил, что американские бомбардировки Ирана возобновятся на «гораздо более высоком уровне и интенсивности», если Тегеран не выполнит условия сделки по открытию Ормузского пролива.