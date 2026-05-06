Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MVID60,6-0,41%CNY Бирж.10,946-0,97%IMOEX2 632,5-0,45%RTSI1 102,42-0,29%RGBI119,52-0,02%RGBITR781+0,02%
Главная / Политика /

Трамп заявил о согласии Ирана отказаться от разработки ядерного оружия

Американский лидер назвал «очень хорошими» переговоры с иранской стороной
Ведомости

Иран взял на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме, передает Reuters.

Американский лидер также сообщил, что за последние 24 часа США провели «очень хорошие переговоры» с Ираном, добавив, что, весьма вероятно, Вашингтон и Тегеран заключат сделку.

Ранее президент США заявлял, что американская и иранская сторона могут заключить сделку до поездки президента Дональда Трампа в Китай в середине мая. По словам Трампа, Вашингтон считает, что приближается к соглашению с Тегераном, хотя окончательной уверенности в этом пока нет. Американский лидер также допустил возобновление военных действий в случае провала переговоров.

Axios: США и Иран близки к подписанию меморандума о прекращении войны

Политика / Международные новости

6 мая Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что США и Иран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец войне и создать основу для дальнейших переговоров по ядерной программе Тегерана. В тот же день Tasnim со ссылкой на осведомленный источник сообщал, что Тегеран пока не дал официального ответа на последние предложения США.

Трамп также предупредил, что американские бомбардировки Ирана возобновятся на «гораздо более высоком уровне и интенсивности», если Тегеран не выполнит условия сделки по открытию Ормузского пролива.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её