Трамп допустил заключение сделки c Ираном до поездки в Китай
США и Иран могут заключить сделку до поездки президента Дональда Трампа в Китай в середине мая. Об этом американский лидер заявил в интервью PBS News.
По словам Трампа, Вашингтон считает, что приближается к соглашению с Тегераном, хотя окончательной уверенности в этом пока нет. «Я думаю, мы близки к соглашению. Но я уже чувствовал это раньше в отношениях с ними, так что посмотрим, что произойдет», – сказал президент США.
Трамп отметил, что потенциальная сделка может предусматривать вывоз иранского высокообогащенного урана в Соединенные Штаты. При этом он заявил, что отправка спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на переговоры «маловероятна».
Американский лидер также допустил возобновление военных действий в случае провала переговоров. «Я думаю, есть очень хороший шанс, что это закончится. А если нет, – нам придется снова бомбить их к черту», – заявил он.
6 мая Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что США и Иран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец войне и создать основу для дальнейших переговоров по ядерной программе Тегерана. В тот же день Tasnim со ссылкой на осведомленный источник сообщал, что Тегеран пока не дал официального ответа на последние предложения США.
Трамп также предупредил, что американские бомбардировки Ирана возобновятся на «гораздо более высоком уровне и интенсивности», если Тегеран не выполнит условия сделки по открытию Ормузского пролива.