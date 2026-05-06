Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана за отказ от сделки

Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана за отказ от сделкиРанее американские власти объявили о завершении операции «Эпическая ярость»
Президент США Дональд Трамп предупредил, что американские бомбардировки Ирана возобновятся на «гораздо более высоком уровне и интенсивности», если Тегеран не выполнит условия сделки по открытию Ормузского пролива. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
«Предполагая, что Иран согласится предоставить то, о чем было договорено, что, возможно, является большим предположением, и без того легендарная "Эпическая ярость" закончится, и высокоэффективная блокада позволит Ормузскому проливу быть открытым для всех, включая Иран», – написал американский лидер.
Он добавил, что если они не согласятся, начнутся бомбардировки, и они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем раньше.
6 мая Трамп объявил о приостановке миссии «Проект свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе. Американский лидер отметил, что решение принято в связи с просьбой Пакистана и других стран, а также «с огромными военными успехами, достигнутыми нами в ходе кампании против Ирана, и значительным прогрессом в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана».
6 мая Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что США и Иран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец войне и создать основу для дальнейших переговоров по ядерной программе Тегерана. Переговоры по меморандуму из 14 пунктов ведут спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер совместно с иранскими представителями – как напрямую, так и через посредников.