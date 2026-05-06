Axios: США и Иран близки к подписанию меморандума о прекращении войны
США и Иран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец войне и создать основу для дальнейших переговоров по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с переговорами.
По данным издания, Вашингтон ожидает ответ Ирана по нескольким ключевым пунктам в течение ближайших 48 часов. Источники называют нынешний этап самым близким к сделке с момента начала конфликта, хотя окончательных договоренностей пока нет.
Согласно проекту документа, Иран должен согласиться на мораторий на обогащение урана, США – постепенно снять санкции и разблокировать миллиарды долларов замороженных иранских активов, а обе стороны – снять ограничения на судоходство через Ормузский пролив. При этом многие положения меморандума будут зависеть от достижения полноценного финального соглашения. Axios отмечает, что в противном случае сохраняется риск возобновления войны или затяжной неопределенности после прекращения активных боевых действий.
Переговоры по меморандуму из 14 пунктов ведут спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер совместно с иранскими представителями – как напрямую, так и через посредников.
Одним из главных предметов обсуждения остается срок моратория на обогащение урана. По данным источников Axios, сейчас обсуждается период не менее 12 лет, при этом одним из вероятных вариантов называется 15-летний срок. Иран предлагал ограничение на пять лет, США настаивали на 20 годах. Вашингтон также добивается включения положения, согласно которому любое нарушение Ираном ограничений автоматически продлит срок моратория. После его окончания Иран сможет обогащать уран до уровня 3,67%.
Кроме того, Тегеран должен будет отказаться от разработки ядерного оружия и связанной с этим деятельности. Также обсуждается запрет на эксплуатацию подземных ядерных объектов. США настаивают на усиленном режиме инспекций, включая внезапные проверки инспекторами МАГАТЭ.
Axios также пишет, что Иран может согласиться вывезти из страны запасы высокообогащенного урана – одно из ключевых требований США, которое ранее отвергалось Тегераном. По словам одного из источников, рассматривается вариант передачи материала Соединенным Штатам.
6 мая Трамп объявил о приостановке миссии «Проект свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе. Американский лидер отметил, что решение принято в связи с просьбой Пакистана и других стран, а также «с огромными военными успехами, достигнутыми нами в ходе кампании против Ирана, и значительным прогрессом в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана».