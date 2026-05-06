Axios: США и Иран близки к подписанию меморандума о прекращении войны

Одним из главных предметов обсуждения остается срок моратория на обогащение урана. По данным источников Axios, сейчас обсуждается период не менее 12 лет, при этом одним из вероятных вариантов называется 15-летний срок. Иран предлагал ограничение на пять лет, США настаивали на 20 годах. Вашингтон также добивается включения положения, согласно которому любое нарушение Ираном ограничений автоматически продлит срок моратория. После его окончания Иран сможет обогащать уран до уровня 3,67%.