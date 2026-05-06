США близки к нанесению новых массированных ударов по Ирану

Других идей, как завершить войну, у администрации Дональда Трампа нет
Роман Романов
Дональд Трамп, военный министр Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио пытаются снять с себя ответственность за неспособность нанести Ирану военное поражение
Дональд Трамп, военный министр Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио пытаются снять с себя ответственность за неспособность нанести Ирану военное поражение

Новый этап военной эскалации, включающий нанесение масштабных ударов по территории Ирана, кажется наиболее вероятным в отсутствие прогресса переговоров между Вашингтоном и Тегераном, сообщает CNN. Ожидания возобновления боевых действий усилились в первый же день объявленного в ночь на 4 мая президентом США Дональдом Трампом «Проекта Свобода», целью которого было обеспечение безопасного выхода судов, заблокированных в Персидском заливе.

При этом военный министр США Пит Хегсет заявил 5 мая в ответах на вопросы журналистов, что Трамп «не сдался» в ситуации с Ираном. Он также подчеркнул желание Вашингтона «увидеть поддержку со стороны всего мира». При всем при этом Хегсет уверял собравшихся в сохранении перемирия, достигнутого сторонами еще 8 апреля. Официальный Тегеран пока тоже не говорит о провале режима прекращения огня, но и публично идти на примирение с американцами не торопится. «Разумеется, их [США] злодеяния со временем сойдут на нет. Мы прекрасно понимаем, что сохранение статус-кво неприемлемо для Америки, но мы еще даже не начали [масштабных боевых действий]», – подчеркнул спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. В этот же день иранцы обстреляли ракетами территорию ОАЭ – второй день подряд и второй раз с момента начала действия перемирия 8 апреля.

В Персидском заливе близ Ормузского пролива, по данным Marine Traffic, заблокировано до 2000 судов. На вечер 5 мая известно только о двух торговых судах под американским флагом, которые сумели свободно выйти из блокады. О них было заявлено американской стороной еще 4 мая. Если отследить передвижение судов в онлайн-сервисе Marine Traffic, то можно увидеть, что американская инициатива не принесла серьезного результата. На этом фоне источник израильского телеканала News 12, приближенный к правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил о готовности Западного Иерусалима «немедленно» возобновить удары по Ирану. «Мы ждем зеленый свет от американцев», – сказал он.

В первый же день «Проекта Свобода» в Иране заявили о нанесении удара по американскому военному кораблю. Об этом первым сообщило информагентство Fars News, близкое к Корпусу стражей исламской революции. Затем Центральное командование США (CENTCOM) опровергло эту информацию, подчеркнув, что «ни по одному из кораблей не было нанесено ударов». Кроме того, ближе к вечеру южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на МИД страны сообщило о нанесении ударов по двум связанным с Сеулом судам со стороны Ирана. Об иранском ударе по одному из танкеров заявили в ОАЭ. В тот же день американские военные сообщили, что при необходимости могут наносить удары по иранским катерам, пишет портал Axios со ссылкой на анонимного чиновника.

Дональд Трамп, военный министр Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио пытаются снять с себя ответственность за неспособность нанести Ирану военное поражение

Вероятность возобновления американо-израильских ударов по Ирану остается очень высокой, хотя это и не особо выгодно Трампу, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По словам эксперта, очередные угрозы американского президента в отношении Тегерана – часть его плана по созданию иллюзии контроля над ситуацией. «Трамп в очень уязвимом положении. Он хочет действовать с позиции силы, но если вдруг возобновится война с Ираном, то внутриполитические позиции президента дополнительно ослабнут». По мнению Кошкина, Трамп вряд ли пойдет на реальную военную эскалацию на фоне визита Марко Рубио к Папе Римскому. «Тогда смысл этой встречи пропадет, если Трамп хочет достигнуть примирения с понтификом», – резюмировал эксперт. Еще одним аргументом в пользу желания Трампа оттянуть резкое возобновление атак служит динамика расходования американских оружейных запасов. Согласно данным американских аналитиков, в течение нескольких недель по разным наименованиям ударных и противоракетных средств поражения американцы израсходовали от 30 до 80% запасов.

Но и Тегерану не до конца ясно, как выйти из сложившегося положения, в котором оказались и он сам, и Соединенные Штаты, подчеркнул программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. При этом он считает, что в Тегеране понимают, что их требования относительно снятия санкций, официального разрешения на развитие ядерной программы и получения гарантий безопасности вряд ли могут быть реализованы. «Иран действует преимущественно реактивно, подстраиваясь под изменения обстановки. Усиление давления со стороны США, в том числе вокруг Ормузского пролива, воспринимается как попытка принуждения. Свои ответные действия, включая демонстративно жесткие сигналы, Иран рассматривает как вынужденную реакцию. Тегеран готов поддерживать состояние хронического напряжения без полномасштабной войны и без устойчивого мира», – подчеркнул Бочаров. Если боевые действия просто прекратятся без политического урегулирования, Иран, скорее всего, не откажется от использования Ормузского пролива как инструмента давления. Для изменения этой позиции потребуется либо значительное внешнее давление, либо серьезные уступки со стороны США, резюмировал он.

