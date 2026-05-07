МИД пообещал жесткий ответ Вене на объявление дипломатов персонами нон грата

4 мая Reuters со ссылкой на правительство Австрии сообщало, что трое российских дипломатов были объявлены персонами нон грата из-за подозрения в шпионаже. Поводом для подозрений, по данным агентства, стал «лес антенн» на крыше российского посольства. В Австрии предположили, что оборудование может использоваться для перехвата спутниковой связи других государств.