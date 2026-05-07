МИД пообещал жесткий ответ Вене на объявление дипломатов персонами нон грата
Россия примет жесткие ответные меры после решения Австрии объявить персонами нон грата троих российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«То, что предприняли представители режима в Австрии, вызывает наше решительное осуждение», – сказала Захарова, комментируя решение Вены в отношении сотрудников посольства России и постпредства РФ при ОБСЕ.
По ее словам, Москва считает эти действия «абсолютно надуманными, откровенно недружественными и политически мотивированными».
Захарова также заявила, что власти «псевдонейтральной Австрии» продолжают следовать антироссийскому курсу коллективного Запада и разрушают накопленное за десятилетия наследие двусторонних отношений.
«Российская сторона примет жесткие и, поверьте мне, болезненные для официальной Вены ответные меры», – подчеркнула дипломат.
4 мая Reuters со ссылкой на правительство Австрии сообщало, что трое российских дипломатов были объявлены персонами нон грата из-за подозрения в шпионаже. Поводом для подозрений, по данным агентства, стал «лес антенн» на крыше российского посольства. В Австрии предположили, что оборудование может использоваться для перехвата спутниковой связи других государств.