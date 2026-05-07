Двух экс-министров обороны КНР приговорили к условной смертной казни
Два бывших министра обороны Китая – Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу – приговорены к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года по делам о коррупции. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на решения суда.
Согласно приговору, Вэй признан виновным в получении взяток, а Ли – в получении и даче взяток. Оба также лишены политических прав пожизненно, а их имущество будет конфисковано.
Как уточняется, смертная казнь через два года будет автоматически заменена на пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения или смягчения наказания.
В декабре 2025 г. сообщалось, что в Китае был казнен за крупную взятку бывший гендиректор государственной финансовой компании China Huarong International Бай Тяньхуэй. Его бывшего руководителя Лай Сяоминя казнили по аналогичному делу еще в 2021 г.
Антикоррупционная кампания в Китае усилилась после прихода к власти председателя КНР Си Цзиньпина в 2012 г. За последние годы под следствие и суд попали многие высокопоставленные чиновники и представители госкомпаний.