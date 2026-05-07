МИД РФ призвал россиян осторожнее относиться к вакансиям в Таиланде

Ведомости

Министерство иностранных дел России призвало россиян осторожно относиться к информации о наборе сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и модельного бизнеса в Таиланде. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В МИДе заявили, что подобные объявления нередко размещают транснациональные преступные сообщества.

Предупреждение МИД РФ распространил после освобождения двух гражданок России из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы. Как сообщили в министерстве, 5 мая благодаря совместной работе посольства России в Мьянме, МВД России и местных властей женщин передали сотрудникам российского диппредставительства в Таиланде для дальнейшего возвращения в Россию.

В декабре 2025 г. посольство РФ в Мьянме сообщило, что находится в постоянном контакте с властями по поводу трех россиян, удерживаемых в мошеннических колл-центрах на границе с Таиландом.

