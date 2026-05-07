МИД РФ призвал россиян осторожнее относиться к вакансиям в Таиланде

Предупреждение МИД РФ распространил после освобождения двух гражданок России из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы. Как сообщили в министерстве, 5 мая благодаря совместной работе посольства России в Мьянме, МВД России и местных властей женщин передали сотрудникам российского диппредставительства в Таиланде для дальнейшего возвращения в Россию.