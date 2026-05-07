Власти Молдавии отказали организаторам Дня Победы в проведении акций
Власти Молдавии отказали организаторам мероприятий ко Дню Победы в возможности провести акции на центральной площади Кишинева. Об этом сообщил ТАСС глава молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
По его словам, 9 мая центральная площадь столицы будет отведена под празднование Дня Европы. Он отметил, что на площади разместят сцену, палатки правительства и дипломатических миссий ЕС. При этом власти и силовые структуры не согласовали проведение марша Победы и шествия «Бессмертного полка».
В связи с этим участники памятных мероприятий соберутся на углу улицы Бэнулеску-Бодони и проспекта Штефана Великого. Как уточнил Петрович, акция пройдет без партийной символики и политических лозунгов. Основными флагами шествия станут копии Знамени Победы и Знамени освобождения Кишинева.
В 2025 г. Гагаузия отказалась от требований Молдавии праздновать День Европы 9 мая, так как будет отмечать День Победы.