Власти Молдавии отказали организаторам Дня Победы в проведении акций

По его словам, 9 мая центральная площадь столицы будет отведена под празднование Дня Европы. Он отметил, что на площади разместят сцену, палатки правительства и дипломатических миссий ЕС. При этом власти и силовые структуры не согласовали проведение марша Победы и шествия «Бессмертного полка».