Гагаузия будет праздновать День Победы вопреки указанию Кишинева
Гагаузия отказалась от требований Молдавии праздновать День Европы 9 мая, так как будет отмечать День Победы, передает Gagauziya Radio Televizionu слова замглавы исполнительного комитета Гагаузии Ильи Узуна.
«Победа далась большой ценой, и мы не дадим ее отнять», – заявил Узун на брифинге, который специально собрал для ответа на письмо премьер-министра Молдавии Дорина Речана. Он подчеркнул, что народ Гагаузии наравне с другими трудился во время войны, поэтому официальное требование не заставит людей забыть, «кто спас мир от фашизма».
Документ правительства Молдавии датирован 22 апреля.
На парад 9 мая в Москву приедут представители более 20 глав государств и правительств. В этот день также запланированы мероприятия, связанные с участниками специальной военной операции.