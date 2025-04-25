Гагаузия будет праздновать День Победы вопреки указанию Кишинева

«Победа далась большой ценой, и мы не дадим ее отнять», – заявил Узун на брифинге, который специально собрал для ответа на письмо премьер-министра Молдавии Дорина Речана. Он подчеркнул, что народ Гагаузии наравне с другими трудился во время войны, поэтому официальное требование не заставит людей забыть, «кто спас мир от фашизма».