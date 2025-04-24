Песков: в планах Путина есть мероприятия с участниками спецоперации к 9 Мая
В рамках празднования 80-летия Победы у президента России Владимира Путина запланированы мероприятия с участниками спецоперации. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал «РИА Новости».
9 мая 2025 г. в России планируется масштабное празднование Дня Победы. В программе торжеств – юбилейный парад на Красной площади. 15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. По его словам, Москва будет рада видеть всех, кто готов отмечать День Победы. Представитель Кремля отметил, что в Европе снова поселился нацизм и его не хотят незамедлительно искоренить, поэтому сейчас «день этот архиважен».
За день до этого, 14 апреля, глава евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто поедет на празднование юбилея Победы в Москву. По ее словам, ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в России.