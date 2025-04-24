Песков: в планах Путина есть мероприятия с участниками спецоперации к 9 Мая

9 мая 2025 г. в России планируется масштабное празднование Дня Победы. В программе торжеств – юбилейный парад на Красной площади. 15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. По его словам, Москва будет рада видеть всех, кто готов отмечать День Победы. Представитель Кремля отметил, что в Европе снова поселился нацизм и его не хотят незамедлительно искоренить, поэтому сейчас «день этот архиважен».