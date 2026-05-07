Ушаков рассказал об активной подготовке к поездке Путина в Китай
Кремль ведет активную работу над визитом президента России Владимира Путина в Китай и серьезно готовится к нему. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, контакты с китайскими коллегами происходят на повседневном уровне. Ушаков при этом не стал называть точную дату предстоящего визита Путина, пояснив, что о таком принято объявлять одновременно и в Москве, и в Пекине.
«Это было просто не по-товарищески в отношении китайских коллег», – отметил он.
15 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнял, что поездка Путина в Китай состоится в первой половине 2026 г. Он напомнил, что сейчас в Москве и Пекине объявлен перекрестный год образования. В связи с этим Россия предложила уделить особое внимание образовательному сотрудничеству при формировании повестки будущего саммита.
В этот же день источники «Ведомостей» говорили, что зарубежный визит президента РФ в КНР может пройти во второй половине мая. Предварительно обсуждались даты на неделе, которая начинается с 18 мая.