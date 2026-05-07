Ушаков рассказал о планах президента на 10 мая
У президента Владимира Путина не запланировано никаких публичных международных мероприятий, заявил его помощник Юрий Ушаков.
«Если будет нужно с кем-то продолжить переговоры, то это будет ясно только в ходе переговоров – есть ли необходимость их продолжить или нет. Честно говоря, ничего не планируется», – сказал он.
Путин 9 мая проведет ряд двусторонних встреч. В частности, ожидаются встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, султаном Ибрагимом, президентом Лаоса, руководством Республики Сербской, а также представителями Абхазии и Южной Осетии. 8 мая президент проведет ужин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого стороны обсудят двусторонние отношения, а также международную и региональную повестку.