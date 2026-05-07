Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,974+0,26%KUZB0,031-1,13%VEON-RX63,7-0,16%IMOEX2 616,79-0,6%RTSI1 095,85-0,6%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,6+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков рассказал о планах президента на 10 мая

Ведомости

У президента Владимира Путина не запланировано никаких публичных международных мероприятий, заявил его помощник Юрий Ушаков.

«Если будет нужно с кем-то продолжить переговоры, то это будет ясно только в ходе переговоров – есть ли необходимость их продолжить или нет. Честно говоря, ничего не планируется», – сказал он.

Путин 9 мая проведет ряд двусторонних встреч. В частности, ожидаются встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, султаном Ибрагимом, президентом Лаоса, руководством Республики Сербской, а также представителями Абхазии и Южной Осетии. 8 мая президент проведет ужин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого стороны обсудят двусторонние отношения, а также международную и региональную повестку.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её