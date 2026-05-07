IRAO3,129+0,11%CNY Бирж.10,95+0,04%IMOEX2 615,33-0,65%RTSI1 104,09+0,15%RGBI119,43-0,01%RGBITR780,61+0,02%
Политика

Маск заявил, что за год заплатил больше налогов, «чем кто-либо в истории»

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что за один год заплатил более $10 млрд налогов.

«Я заплатил более $10 млрд налогов за один год – больше, чем кто-либо в истории», – написал Маск в соцсети Х.

По его словам, при реализации и продаже опционов на акции совокупный федеральный и региональный подоходный налог для него составляет около 45%. Маск также отметил, что продолжает платить налоги штату Калифорния за каждый день пребывания там.

Кроме того, предприниматель напомнил о налоге на наследство в размере около 40%, который будет взиматься после его смерти. «В итоге я, вероятно, заплачу налоги на триллионы долларов», – заявил бизнесмен.

Маск занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. Капитал основателя Tesla, SpaceX и владельца соцсети X достиг $839 млрд.

