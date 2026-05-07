Маск заявил, что за год заплатил больше налогов, «чем кто-либо в истории»
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что за один год заплатил более $10 млрд налогов.
«Я заплатил более $10 млрд налогов за один год – больше, чем кто-либо в истории», – написал Маск в соцсети Х.
По его словам, при реализации и продаже опционов на акции совокупный федеральный и региональный подоходный налог для него составляет около 45%. Маск также отметил, что продолжает платить налоги штату Калифорния за каждый день пребывания там.
Кроме того, предприниматель напомнил о налоге на наследство в размере около 40%, который будет взиматься после его смерти. «В итоге я, вероятно, заплачу налоги на триллионы долларов», – заявил бизнесмен.
Маск занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. Капитал основателя Tesla, SpaceX и владельца соцсети X достиг $839 млрд.