PLZL2 145,2-2,27%CNY Бирж.10,95+0,04%IMOEX2 615,33-0,65%RTSI1 104,09+0,15%RGBI119,43-0,01%RGBITR780,61+0,02%
Киев хочет получить данные об украинцах в ЕС, чтобы вернуть их

Украина хочет получить данные своих граждан, выехавших в страны Европейского союза, чтобы вернуть их обратно. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства республики Денис Улютин в ходе встречи в США с еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером. Итоги их разговора опубликованы на сайте минсоцполитики Украины.

«Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой», – сказал Улютин.

Он подчеркнул, что для руководства Украины важно получить данные граждан, в частности, уязвимых категорий населения, чтобы подготовить места их будущего проживания. Возвращение, по его словам, будет иметь добровольный характер.

В ходе встречи чиновники также обсудили вопрос вероятного завершения режима временной защиты для украинцев в ЕС после марта 2027 г.

20 февраля президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, согласно которому украинские беженцы лишаются льгот и специального статуса в республике. Документ датируется 23 января 2026 г. Он отменяет положения закона о помощи гражданам Украины в связи с конфликтом на территории этого государства.

