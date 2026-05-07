Киев хочет получить данные об украинцах в ЕС, чтобы вернуть их

Украина хочет получить данные своих граждан, выехавших в страны Европейского союза, чтобы вернуть их обратно. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства республики Денис Улютин в ходе встречи в США с еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером. Итоги их разговора опубликованы на сайте минсоцполитики Украины.