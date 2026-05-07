Число жертв израильских ударов по Ливану превысило 2700
При израильских ударах по Ливану со 2 марта погибли 2727 человек. Об этом сообщили в минздраве страны, передает Al Jazeera.
Ранения получили 8438 человек.
Новая эскалация между Израилем и Ливаном произошла после начала американо-израильской военной операции против Ирана. Ливанская группировка «Хезболла» присоединилась к Тегерану, атаковав Израиль. В ответ Тель-Авив начал наземную операцию на юге республики.
В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил режим прекращения огня с Ираном, к которому присоединился Израиль. При этом Тель-Авив не стал устанавливать режим прекращения огня с Ливаном.