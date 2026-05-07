МИД РФ вызвал посла Армении из-за предоставления Зеленскому «трибуны» для угроз

МИД РФ вызвал посла Армении из-за предоставления Зеленскому «трибуны» для угрозВ Москве возмущены, что со стороны Еревана не последовало негативной оценки
Российский МИД вызвал посла Армении в Москве Гургена Арсеняна после выступления президента Украины Владимира Зеленского в Ереване. Об этом сообщается на сайте дипведомства.
«Состоялась его встреча с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным», – говорится в сообщении.
Арсеняну заявлено о неприемлемости предоставления Зеленскому «трибуны» для «озвучивания террористических угроз в адрес России». Москва испытывает в этой связи «справедливое негодование» и удивлена отсутствию со стороны официального Еревана должной негативной оценки «подобного вопиющего поведения», отметил МИД РФ. Такая реакция Армении «не соответствует партнерскому характеру российско-армянских отношений».
4 мая Зеленский, выступая на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване, пригрозил атакой парада на Красной площади в Москве. Российская сторона при этом объявила одностороннее перемирие и пригрозила ударами по Киеву в случае атаки на парад в честь Дня Победы.