На юге Ирана и близ Тегерана работают системы ПВО

На юге Ирана и близ Тегерана работают системы ПВОВ небе над Бендер-Аббасом и островом Кешм сбиты два беспилотника
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили два беспилотника самолетного типа в небе над Бендер-Аббасом и островом Кешм на юге страны, сообщило агентство Mehr.
Звуки взрывов также слышны близ Тегерана. По информации гостелевидения страны, проходят испытания систем ПВО. Mehr в свою очередь передает, что силы ПВО «продолжают работать по вражеским целям».
Ранее Fars сообщало, что на причале Бахман на Кешме была перестрелка между иранскими вооруженными силами и неизвестным «противником». Агентство со ссылкой на некоторые СМИ утверждает, что причал была атакован ОАЭ.
Mehr уточняет, что целью нападению стало офисное здание на этом пирсе.
4 мая ОАЭ обвинили Иран в атаке на нефтяной танкер ADNOC в Ормузском проливе. В МИДе страны назвали инцидент «серьезным нарушением международного морского права».