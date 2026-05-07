Главная / Политика /

На юге Ирана и близ Тегерана работают системы ПВО

В небе над Бендер-Аббасом и островом Кешм сбиты два беспилотника
Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили два беспилотника самолетного типа в небе над Бендер-Аббасом и островом Кешм на юге страны, сообщило агентство Mehr.

Звуки взрывов также слышны близ Тегерана. По информации гостелевидения страны, проходят испытания систем ПВО. Mehr в свою очередь передает, что силы ПВО «продолжают работать по вражеским целям».

Ранее Fars сообщало, что на причале Бахман на Кешме была перестрелка между иранскими вооруженными силами и неизвестным «противником». Агентство со ссылкой на некоторые СМИ утверждает, что причал была атакован ОАЭ.

Mehr уточняет, что целью нападению стало офисное здание на этом пирсе.

4 мая ОАЭ обвинили Иран в атаке на нефтяной танкер ADNOC в Ормузском проливе. В МИДе страны назвали инцидент «серьезным нарушением международного морского права».

