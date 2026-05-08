Политика

В состав ВМФ вошел малый ракетный корабль «Буря»

Ведомости

В Балтийске состоялась церемония приема в состав Военно-морского флота (ВМФ) России малого ракетного корабля «Буря» проекта 22800 «Каракурт». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Судно построено для Балтийского флота на судостроительном заводе «Пелла». В мероприятии приняли участие командующий Балтфлотом адмирал Сергей Липилин, представители руководства предприятия, военнослужащие Балтийской военно-морской базы, представители духовенства.

Экипаж корабля совместно с заводчанами провел испытания в Балтийском море, включая проверку ходовых качеств, работы агрегатов, навигационного и радиотехнического оснащения, а также вооружения.

МРК «Буря», в частности, оснащен комплексом крылатых ракет «Калибр-НК», зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», системами управления, РЭБ и противодиверсионным вооружением. Корабль способен выполнять задачи в морской зоне как самостоятельно, так и в составе соединений.

