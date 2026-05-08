В состав ВМФ вошел малый ракетный корабль «Буря»
Судно построено для Балтийского флота на судостроительном заводе «Пелла». В мероприятии приняли участие командующий Балтфлотом адмирал Сергей Липилин, представители руководства предприятия, военнослужащие Балтийской военно-морской базы, представители духовенства.
Экипаж корабля совместно с заводчанами провел испытания в Балтийском море, включая проверку ходовых качеств, работы агрегатов, навигационного и радиотехнического оснащения, а также вооружения.
МРК «Буря», в частности, оснащен комплексом крылатых ракет «Калибр-НК», зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», системами управления, РЭБ и противодиверсионным вооружением. Корабль способен выполнять задачи в морской зоне как самостоятельно, так и в составе соединений.