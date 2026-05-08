Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,915-0,32%ARSA7,68-2,17%CHKZ16 250-0,61%IMOEX2 608,28-0,27%RTSI1 101,14-0,27%RGBI119,29-0,11%RGBITR780-0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Tasnim сообщил о захвате Ираном нефтяного танкера Ocean Koi

Ведомости

Военно-морские силы Ирана захватили нефтяной танкер Ocean Koi за «попытку нарушить экспорт нефти и интересы иранского народа». Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Военно-морские силы Исламской Республики Иран в ходе спецоперации задержали нарушивший закон нефтяной танкер Ocean Koi», – говорится в публикации агентства.

До этого сообщалось, что вечером 7 мая на юге Ирана и в районе Тегерана прогремели взрывы. Представитель центрального штаба Ирана Хазрат Хатам аль-Анбия заявил, что США нарушили перемирие. После этого, по его словам, иранские военные атаковали американские эсминцы.

Bloomberg же со ссылкой на Центральное командование США сообщал, что американские силы нанесли удары по военным объектам Ирана после атаки на три эсминца ВМС США в Ормузском проливе.

По данным американской стороны, Тегеран задействовал «множество ракет, беспилотников и малых катеров», однако «никакие американские объекты не пострадали». В ответ США, как утверждается, ликвидировали «внешние угрозы» и нанесли удары по иранским пусковым установкам ракет и беспилотников, командным пунктам и разведывательным объектам.

Bloomberg отмечал, что новая эскалация может сорвать «хрупкое перемирие» и привести к возобновлению боевых действий, несмотря на заявления сторон о переговорах по прекращению конфликта.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте