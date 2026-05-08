Tasnim сообщил о захвате Ираном нефтяного танкера Ocean Koi

До этого сообщалось, что вечером 7 мая на юге Ирана и в районе Тегерана прогремели взрывы. Представитель центрального штаба Ирана Хазрат Хатам аль-Анбия заявил, что США нарушили перемирие. После этого, по его словам, иранские военные атаковали американские эсминцы.