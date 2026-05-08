Tasnim сообщил о захвате Ираном нефтяного танкера Ocean Koi
Военно-морские силы Ирана захватили нефтяной танкер Ocean Koi за «попытку нарушить экспорт нефти и интересы иранского народа». Об этом сообщило агентство Tasnim.
«Военно-морские силы Исламской Республики Иран в ходе спецоперации задержали нарушивший закон нефтяной танкер Ocean Koi», – говорится в публикации агентства.
До этого сообщалось, что вечером 7 мая на юге Ирана и в районе Тегерана прогремели взрывы. Представитель центрального штаба Ирана Хазрат Хатам аль-Анбия заявил, что США нарушили перемирие. После этого, по его словам, иранские военные атаковали американские эсминцы.
Bloomberg же со ссылкой на Центральное командование США сообщал, что американские силы нанесли удары по военным объектам Ирана после атаки на три эсминца ВМС США в Ормузском проливе.
По данным американской стороны, Тегеран задействовал «множество ракет, беспилотников и малых катеров», однако «никакие американские объекты не пострадали». В ответ США, как утверждается, ликвидировали «внешние угрозы» и нанесли удары по иранским пусковым установкам ракет и беспилотников, командным пунктам и разведывательным объектам.
Bloomberg отмечал, что новая эскалация может сорвать «хрупкое перемирие» и привести к возобновлению боевых действий, несмотря на заявления сторон о переговорах по прекращению конфликта.