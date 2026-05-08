США ударили по военным объектам в Иране в ответ на обстрел своих эсминцев
США атаковали военные цели в Иране, когда страна обстреляла три эсминца американских ВМС в Ормузском проливе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Центрального командования США.
Согласно заявлению, атака Тегерана на три военных корабля США включала «множество ракет, беспилотников и малых катеров», при этом «никакие американские объекты не пострадали». В качестве реакции американские войска устранили «внешние угрозы» и ударили по иранским пусковым площадкам ракет и беспилотников, командным пунктам и разведывательным объектам.
Агентство отмечает, что такая эскалация может «нарушить хрупкое перемирие и возобновить боевые действия, несмотря на заявления обеих сторон о переговорах по прекращению войны».
Вечером 7 мая на юге Ирана и вблизи Тегерана раздались взрывы. Представитель центрального штаба Ирана Хазрат Хатам аль-Анбия заявлял, что США нарушили перемирие. В ответ иранские военные атаковали американские эсминцы.
1 мая президент США Дональд Трамп заявлял, что он недоволен предложением Ирана по урегулированию. По его словам, Тегеран выдвигает требования, на которые Вашингтон не готов согласиться.