CNY Бирж.10,915-0,32%ARSA7,68-2,17%CHKZ16 250-0,61%IMOEX2 608,56-0,26%RTSI1 101,2-0,26%RGBI119,29-0,11%RGBITR779,99-0,07%
Politico: Нидерланды предложили снова обсудить передачу активов РФ Украине

Власти Нидерландов вновь предложили странам Евросоюза обсудить возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Как пишет Politico, вопрос на закрытой встрече министров финансов стран ЕС в Брюсселе поднял глава минфина Нидерландов Элко Хайнен. Источники издания утверждают, что в ходе обсуждения ему удалось заручиться поддержкой нескольких европейских коллег. В ответ на запрос Politico в правительстве страны заявили, что «не комментируют то, что было сказано в частном порядке».

По информации издания, инициативу Хайнена поддержали Эстония, Латвия, Литва и Финляндия. Представители других государств публично свою позицию не обозначили.

23 апреля в ЕС заявили, что Евросоюз может использовать замороженные активы России для погашения кредита Киеву в размере 90 млрд евро. Согласно сообщению, 25 государств – членов ЕС согласились, что одобренный кредит должен быть погашен Украиной только после получения «репараций», до этого активы Центрального банка России будут оставаться замороженными.

1 апреля Еврокомиссия передала Украине 1,4 млрд евро, полученных от реинвестирования замороженных российских активов.

