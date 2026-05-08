9 мая 2026 г. Россия отмечает 81-годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на празднование Дня Победы 9 мая в Москву прибудут президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит. На мероприятии также будет присутствовать верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской (энтитет БиГ) во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик. Москву посетят премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.