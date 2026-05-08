Медведев и представители «Единой России» возложили цветы на Поклонной горе
Зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, а также руководство и представители партии возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единой России».
Участие в мероприятии приняли секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, представители фракции «Единой России» в Госдуме, руководитель Центрального исполнительного комитета Александр Сидякин, председатель Молодой Гвардии ЕР Антон Демидов и руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин.
В памятной акции также участвовали член высшего совета партии, Герой РФ, начальник главного штаба Юнармии Владислав Головин, участники спецоперации и военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Сладков, Семен Пегов, Александр Коц, Алексей Ивлиев и др.
9 мая 2026 г. Россия отмечает 81-годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на празднование Дня Победы 9 мая в Москву прибудут президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит. На мероприятии также будет присутствовать верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской (энтитет БиГ) во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик. Москву посетят премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.