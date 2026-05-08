Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,915-0,32%ARSA7,68-2,17%CHKZ16 250-0,61%IMOEX2 608,47-0,26%RTSI1 101,18-0,26%RGBI119,29-0,11%RGBITR779,99-0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава МИД Ирана обвинил США в проведении «безрассудной военной авантюры»

Ведомости

Вашингтон выбирает «безрассудную военную авантюру» каждый раз, когда на столе находится дипломатическое решение. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х.

Министр также задался вопросом, является ли это «грубой тактикой давления» или результатом того, что «спойлер снова обманул президента США и втянул его в другую трясину».

Вечером 7 мая на юге Ирана и вблизи Тегерана раздались взрывы. Представитель центрального штаба Ирана Хазрат Хатам аль-Анбия заявлял, что США нарушили перемирие. В ответ иранские военные атаковали американские эсминцы.

Что известно о нарушении перемирия между Ираном и США

Политика / Международные новости

8 мая США атаковали военные цели в Иране, когда страна обстреляла три эсминца американских ВМС в Ормузском проливе.

Согласно заявлению Центрального командования США, атака Тегерана на три военных корабля США включала «множество ракет, беспилотников и малых катеров», при этом «никакие американские объекты не пострадали». В качестве реакции американские войска устранили «внешние угрозы» и ударили по иранским пусковым площадкам ракет и беспилотников, командным пунктам и разведывательным объектам.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её