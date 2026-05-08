Глава МИД Ирана обвинил США в проведении «безрассудной военной авантюры»
Вашингтон выбирает «безрассудную военную авантюру» каждый раз, когда на столе находится дипломатическое решение. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х.
Министр также задался вопросом, является ли это «грубой тактикой давления» или результатом того, что «спойлер снова обманул президента США и втянул его в другую трясину».
Вечером 7 мая на юге Ирана и вблизи Тегерана раздались взрывы. Представитель центрального штаба Ирана Хазрат Хатам аль-Анбия заявлял, что США нарушили перемирие. В ответ иранские военные атаковали американские эсминцы.
8 мая США атаковали военные цели в Иране, когда страна обстреляла три эсминца американских ВМС в Ормузском проливе.
Согласно заявлению Центрального командования США, атака Тегерана на три военных корабля США включала «множество ракет, беспилотников и малых катеров», при этом «никакие американские объекты не пострадали». В качестве реакции американские войска устранили «внешние угрозы» и ударили по иранским пусковым площадкам ракет и беспилотников, командным пунктам и разведывательным объектам.