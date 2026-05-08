Путин: Москва никого не приглашала на 9 Мая, но сказала, что будет рада всем

Путин: Москва никого не приглашала на 9 Мая, но сказала, что будет рада всемЛукашенко в ответ заявил, что скоро лидеры «к нам будут проситься сюда»
Москва официально никого не приглашала на торжества, приуроченные к празднованию 9 Мая, но сказала, что будет рада всем потенциальным гостям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Мы никого не приглашали официально», – сказал Путин.
Лукашенко подчеркнул, что ему противно видеть, как некоторые государства-соседи «бросили под ноги Победу». Он напомнил, что советский народ спас от «коричневой чумы» весь мир и это «наше великое достояние».
Белорусский политик выразил уверенность, что в скором времени мировые лидеры «к нам будут проситься сюда». «Побыть на этой площади», – уточнил он.
Президент Белоруссии прибыл в Москву вечером 8 мая, чтобы принять участие в торжествах в честь годовщины Победы.
В торжественных мероприятиях на 9 Мая в Москве также примут будут участвовать президенты Абхазии Бадра Гунба, Лаоса – Тхонглун Сисулит, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и др. В Кремле 9 мая будет проведен прием в честь глав делегаций иностранных государств.