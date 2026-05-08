В Кремле 9 мая пройдет прием для глав иностранных делегаций
В Кремле 9 мая будет проведен прием в честь глав делегаций иностранных государств, которые прилетели в Москву для участия в параде Победы. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, действительно, на завтра, на 9 мая, в Кремле запланирован прием для глав делегаций государств, приглашенных на военный парад», – сказал Песков в ходе брифинга.
По его словам, прием не будет отличаться от подобных мероприятий, проведенных в прошлые годы.
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на празднование Дня Победы 9 мая в Москву прибудут президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит.
Также на мероприятии будет присутствовать верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской (энтитет БиГ) во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик.
Кроме того, в Москву прибудут премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев, добавил Ушаков.