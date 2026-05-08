Владимир Путин проведет более десяти встреч 9 мая
Президент России Владимир Путин 9 мая проведет более десяти встреч. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Более десяти», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»).
Пресс-секретарь добавил, что обеспечение безопасности в праздничные дни является «абсолютным приоритетом».
Вечером 8 мая Путин уже встретился в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. 9 мая будет проведен прием в честь глав делегаций иностранных государств.