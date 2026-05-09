Силы ПВО сбили 44 украинских дрона за четыре часа
В период с 20:00 до 24:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в Мах.
Дроны были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.
Оборонное ведомство передавало, что в период с 7:00 до 14:00 мск ПВО сбила 145 беспилотников, а с 14:00 до 20:00 мск – 71 БПЛА.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за сутки уничтожено 49 украинских дронов, при помощи которых планировалось атаковать столицу РФ.