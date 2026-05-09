Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,925-0,23%EUTR83,85+7,5%DIAS1 393+1,09%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков назвал 9 мая насыщенным и сложным рабочим днем Путина

Ведомости

День Победы для президента России Владимира Путина является не только памятной датой, но и полноценным рабочим днем с плотным графиком мероприятий, в том числе с международными встречами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, 9 мая ежегодно проходит для президента в интенсивном режиме. «Помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что, как для любого русского, [для Путина] это день гордости со слезами на глазах, для него это еще и рабочий день», – подчеркнул Песков.

Он напомнил, что традиционно глава государства выступает на параде Победы с масштабной речью на Красной площади.

Песков также перечислил основные элементы программы президента в этот день. В нее входят возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата вместе с зарубежными гостями, прием по случаю празднования 9 мая и последующий марафон двусторонних встреч в Кремле.

Путин 9 мая проведет более 10 встреч. Вечером накануне Путин уже встретился в Кремле с президентами Белоруссии Александром Лукашенко и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь