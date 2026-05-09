Песков назвал 9 мая насыщенным и сложным рабочим днем Путина
День Победы для президента России Владимира Путина является не только памятной датой, но и полноценным рабочим днем с плотным графиком мероприятий, в том числе с международными встречами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
По словам представителя Кремля, 9 мая ежегодно проходит для президента в интенсивном режиме. «Помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что, как для любого русского, [для Путина] это день гордости со слезами на глазах, для него это еще и рабочий день», – подчеркнул Песков.
Он напомнил, что традиционно глава государства выступает на параде Победы с масштабной речью на Красной площади.
Песков также перечислил основные элементы программы президента в этот день. В нее входят возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата вместе с зарубежными гостями, прием по случаю празднования 9 мая и последующий марафон двусторонних встреч в Кремле.
Путин 9 мая проведет более 10 встреч. Вечером накануне Путин уже встретился в Кремле с президентами Белоруссии Александром Лукашенко и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.