CNY Бирж.10,925-0,23%EUTR83,85+7,5%DIAS1 393+1,09%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с 81-й годовщиной Победы. В своем видеообращении в Max градоначальник назвал 9 Мая важным и дорогим днем для каждого россиянина, подчеркнув, что это праздник единства и мужества народа, прошедшего через тяжелейшие испытания.

«После войны выросло уже несколько поколений граждан нашей страны, уже правнуки фронтовиков ведут своих детей в школу, но и для молодых, и для людей постарше – для всех нас – 9 Мая больше, чем просто красная дата календаря. Это память о том, какой ценой была завоевана Победа. Мы помним миллионы погибших людей. Помним руины, в которые были превращены наши города и села», – отметил мэр столицы.

Собянин назвал День Победы гордостью за подвиг советских солдат, который никому в мире не был под силу.

По его словам, чувства гордости и благодарности сегодня вдохновляют на защиту Родины: «Как и в 1945 г., на нашей стороне правда, добро и справедливость».

9 мая в Москве проходит парад Победы. В Министерстве обороны РФ сообщили, что в 2026 г. решено отказаться от участия в параде суворовцев, нахимовцев, кадетов, а также колонны военной техники. Причиной названа оперативная обстановка.

По традиции президент России Владимир Путин выступит на параде Победы с масштабной речью.

