Путин: многополярный мир должен опираться на нормы Устава ООН

Путин: многополярный мир должен опираться на нормы Устава ООНПрием зарубежных лидеров проходит в Большом Кремлевском дворце
Складывающийся многополярный мир необходимо строить на основе Устава ООН, с уважением к праву народов самостоятельно выбирать свой путь развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе приема по случаю Дня Победы в Кремле.
Российский лидер выразил убеждение, что более справедливая многополярная архитектура, которая сегодня только складывается, должна базироваться на полном спектре норм Устава ООН, принципе равной и неделимой безопасности, уважении к культурно-цивилизационному многообразию народов, их праве самостоятельно определять свою судьбу.
Путин заявил о необходимости жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны. Он также призвал не допускать пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала в отношении нацистских преступников.
Прием проходит в Большом Кремлевском дворце. В нем принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Лаоса Тхонглун Сисулит, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Присутствуют также президенты Южной Осетии Алан Гаглоев, Абхазии - Бадра Гунба, Республики Сербской – Синиша Каран, а также представители республики – председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик и председатель Народной скупщины Ненад Стевандич.