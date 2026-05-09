RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Политика

Путин произнес тост за поколение победителей

Президент Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле для зарубежных гостей поднял тост за поколение победителей. Запись его речи опубликовал Кремль в Мах.

«Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы!» – сказал Путин.

Он также отметил, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей и надежных партнеров.

На День Победы в столицу приехали лидеры восьми стран и три представителя Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В числе гостей – белорусский президент Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В Москву также прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

На 9 мая запланирован ряд двусторонних переговоров Путина с зарубежными гостями. В частности, ожидаются встречи с Фицо, верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, руководством Республики Сербской, а также представителями Абхазии Бадрой Гунба и Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

