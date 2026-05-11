Die Welt: министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщила газета Die Welt.

По данным издания, Писториус приехал на переговоры о расширении сотрудничества между Германией и Украиной в сфере вооружений. Основной темой визита стало обсуждение совместной разработки новых систем вооружения.

Глава Минобороны ФРГ заявил, что Берлин и Киев являются стратегическими партнерами. По его словам, особое внимание уделяется совместному созданию современных беспилотных систем для различных диапазонов применения. Писториус также сообщил, что правительство Германии стремится к созданию новых немецко-украинских совместных предприятий.

14 апреля Украина и Германия подписали оборонное соглашение на 4 млрд евро. Об этом сообщал министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам переговоров с Писториусом.

Соглашения предусматривают усиление систем ПВО, развитие дальнобойных вооружений и запуск совместного производства беспилотников. Также Германия согласилась профинансировать поставки нескольких сотен ракет для комплексов Patriot и 36 пусковых установок IRIS-T.

Кроме того, Берлин намерен вложить 300 млн евро в развитие дальнобойных вооружений. Отдельным направлением станет производство дронов в рамках инициативы Build with Ukraine. На первом этапе стороны рассчитывают выпустить 5000 беспилотников с использованием технологий искусственного интеллекта.

