Die Welt: министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев

Глава Минобороны ФРГ заявил, что Берлин и Киев являются стратегическими партнерами. По его словам, особое внимание уделяется совместному созданию современных беспилотных систем для различных диапазонов применения. Писториус также сообщил, что правительство Германии стремится к созданию новых немецко-украинских совместных предприятий.