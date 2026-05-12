Генконсульство Израиля в Петербурге возобновило работу
Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге возобновило работу консульского отдела. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале диппредставительства.
«Спешим уведомить, что в данный момент консульский отдел работает в штатном режиме», – говорится в сообщении.
В консульстве также рекомендовали посетителям записываться на прием по процедуре, указанной на официальном сайте дипмиссии.
Оказание консульских услуг было приостановлено 2 марта. Тогда генконсул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор заявлял, что представительство рассчитывает возобновить работу как можно скорее.
В июне 2025 г. генконсульство Израиля в Петербурге уже временно приостанавливало работу. В тот период дипмиссия также не оказывала консульские услуги, а сообщение о возобновлении деятельности появилось спустя две недели.