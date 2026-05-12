Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,851+0,24%BISVP10,38-0,19%UTAR10,870%IMOEX2 686,49+1,11%RTSI1 139,09+1,11%RGBI119,52-0,13%RGBITR782,43-0,1%
Главная / Политика /

Генконсульство Израиля в Петербурге возобновило работу

Ведомости

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге возобновило работу консульского отдела. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале диппредставительства.

«Спешим уведомить, что в данный момент консульский отдел работает в штатном режиме», – говорится в сообщении.

В консульстве также рекомендовали посетителям записываться на прием по процедуре, указанной на официальном сайте дипмиссии.

Оказание консульских услуг было приостановлено 2 марта. Тогда генконсул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор заявлял, что представительство рассчитывает возобновить работу как можно скорее.

В июне 2025 г. генконсульство Израиля в Петербурге уже временно приостанавливало работу. В тот период дипмиссия также не оказывала консульские услуги, а сообщение о возобновлении деятельности появилось спустя две недели.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её