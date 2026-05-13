Над регионами России уничтожено 286 украинских БПЛА
За ночь силы ПВО сбили над регионами России 286 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены с 20:00 мск 12 мая до 7:00 мск 13 мая, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Воздушные цели были поражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областях, Краснодарском крае, Республике Калмыкии, в Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов в Волгограде, Тамбове («Донское»), Геленджике, Пензе, Нижнем Новгороде («Чкалов»), Калуге («Грабцево»), Ярославле («Туношна»), Саратове («Гагарин»), московских «Внуково» и «Домодедово», Чебоксарах, столичном «Шереметьево» (обслуживает рейсы только на вылет, прием воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами). На момент публикации мера отменена в Пензе и Саратове.