ROSN417,9+0,22%CNY Бирж.10,821-0,26%IMOEX2 695,3+0,2%RTSI1 150,7+0,2%RGBI119,44-0,04%RGBITR782,13-0,01%
Политика

Путин наградил институт, в котором были созданы «Тополь», «Ярс» и «Булава»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Московского института теплотехники (МИТ). Церемония награждения приурочена к 80-летию института.

В МИТе были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

Предприятие было основано в 1946 г. при Министерстве сельскохозяйственного машиностроения СССР. Сейчас МИТ находится в ведении «Роскосмоса». Институт производит межконтинентальные баллистические ракеты как стратегического, так и тактического назначения.

После начала спецоперации России на Украине МИТ находится под санкциями всех стран Евросоюза, США, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии.

