Путин наградил институт, в котором были созданы «Тополь», «Ярс» и «Булава»
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Московского института теплотехники (МИТ). Церемония награждения приурочена к 80-летию института.
В МИТе были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».
Предприятие было основано в 1946 г. при Министерстве сельскохозяйственного машиностроения СССР. Сейчас МИТ находится в ведении «Роскосмоса». Институт производит межконтинентальные баллистические ракеты как стратегического, так и тактического назначения.
После начала спецоперации России на Украине МИТ находится под санкциями всех стран Евросоюза, США, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии.