Политика

Трамп: США и Китай изо всех сил шпионят друг за другом

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай изо всех сил шпионят друг за другом в сфере технологий. Об этом он сказал на борту самолета по пути из Пекина, видеозапись общения с прессой опубликовал Белый дом.

По словам Трампа, он обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином этот вопрос. Американский лидер заявил, что США делают многое, о чем китайцы даже не подозревают. При этом он допустил, что то же делает и Китай.

14 мая телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что члены американской делегации, сопровождающие президента США Дональда Трампа во время визита в Пекин, не взяли с собой личные мобильные телефоны и ноутбуки из-за опасений кибератак. 

Трамп 13 мая прибыл в Пекин на двухдневные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров проходила за закрытыми дверями, и пока Белый дом не предоставил официальных комментариев по ее итогам. По данным СМИ, политики обсудили торговое перемирие, войну в Иране и разногласия по Тайваню. Встреча длилась более двух часов.

