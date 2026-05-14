Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TRNFP1 405,8-0,64%CNY Бирж.10,8-0,14%IMOEX2 681,36-0,5%RTSI1 151,71-0,5%RGBI119,39-0,04%RGBITR782,04-0,01%
Главная / Политика /

Fox News: члены делегации США оставили гаджеты дома из-за риска их взлома в КНР

Ведомости

Члены американской делегации, сопровождающие президента США Дональда Трампа во время визита в Пекин, не взяли с собой личные мобильные телефоны и ноутбуки из-за опасений кибератак. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По данным канала, представители администрации США и крупного бизнеса используют во время поездки временные устройства связи и компьютеры. Им выданы инструкции по кибербезопасности, в которых, в частности, рекомендовано не подключать мобильные устройства к USB-портам, поскольку это может привести к утечке данных или установке вредоносного программного обеспечения.

Fox News отмечает, что аналогичные меры предосторожности соблюдают не только чиновники, но и топ-менеджеры крупнейших американских корпораций, включая Apple, Boeing, Qualcomm и BlackRock, которые также сопровождают президента в поездке.

Трамп 14 мая прибыл в Пекин на двухдневные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров проходила за закрытыми дверями, и пока Белый дом не предоставил официальных комментариев по ее итогам. По данным СМИ, политики обсудили торговое перемирие, войну в Иране и разногласия по Тайваню. Встреча длилась более двух часов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь