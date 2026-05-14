Fox News: члены делегации США оставили гаджеты дома из-за риска их взлома в КНР
Члены американской делегации, сопровождающие президента США Дональда Трампа во время визита в Пекин, не взяли с собой личные мобильные телефоны и ноутбуки из-за опасений кибератак. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
По данным канала, представители администрации США и крупного бизнеса используют во время поездки временные устройства связи и компьютеры. Им выданы инструкции по кибербезопасности, в которых, в частности, рекомендовано не подключать мобильные устройства к USB-портам, поскольку это может привести к утечке данных или установке вредоносного программного обеспечения.
Fox News отмечает, что аналогичные меры предосторожности соблюдают не только чиновники, но и топ-менеджеры крупнейших американских корпораций, включая Apple, Boeing, Qualcomm и BlackRock, которые также сопровождают президента в поездке.
Трамп 14 мая прибыл в Пекин на двухдневные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров проходила за закрытыми дверями, и пока Белый дом не предоставил официальных комментариев по ее итогам. По данным СМИ, политики обсудили торговое перемирие, войну в Иране и разногласия по Тайваню. Встреча длилась более двух часов.