Канада в Арктике укрепляет оборону со странами Северной Европы из-за Трампа
Канада активизирует сотрудничество со странами Северной Европы в сфере арктической безопасности на фоне угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, пишет Reuters. Власти Гренландии и Дании на протяжении трех лет консультируются с канадскими военными о создании собственного подразделения «рейнджеров» – резервных сил, которые уже много лет присутствуют в труднодоступных арктических общинах Канады. Переговоры ускорились после риторики Белого дома и роста опасений по поводу российской активности в регионе.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявляет, что Оттава больше не будет полагаться на США в защите своей арктической территории. Вместо этого Канада укрепляет связи с Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией, которых Карни называет надежными партнерами. В марте Канада и пять североевропейских стран договорились углубить сотрудничество в военных закупках и нарастить оборонное производство для противодействия кибератакам и другим угрозам.
При этом, как отмечают эксперты, инвестиции Канады в оборону Арктики исторически были одними из самых низких среди восьми арктических государств, уступая России, США, Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. Лишь в 2025 г. Оттава достигла целевого показателя НАТО в 2% ВВП на оборону (около 63 млрд канадских долларов) после неоднократных жалоб Трампа. В 2014 г. этот показатель составлял всего 1%.
Эксперты отмечают, что сотрудничество с США остается критически важным для Канады, учитывая зависимость ее военных от американских технологий в защите северных регионов. Однако, как заявил почетный подполковник канадских рейнджеров Уитни Лакенбауэр, «чем больше мы можем помогать союзникам Канады в Северной Европе, тем больше враждебные страны усвоят, что у них нет бесплатного пропуска в Арктике». По мнению аналитиков, смена подхода Оттавы во многом продиктована именно политикой Вашингтона.
В январе Трамп обсуждал с командой по нацбезопасности вопрос о возможной покупке Гренландии. Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая в регионе. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Трамп считает усиление присутствия США в Арктике ключевым фактором национальной безопасности.