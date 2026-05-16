В результате новой вспышки Эболы в Конго погибли 80 человек

Особую тревогу у специалистов вызывает то, что выявленный штамм Бундибуджйо отличается от заирского штамма, который был причиной 15 из 16 предыдущих вспышек в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны именно против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой. Кроме того, пострадавшие районы находятся вблизи границ с Угандой и Южным Суданом, а также характеризуются интенсивной миграцией населения и активной горнодобывающей деятельностью.