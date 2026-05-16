В результате новой вспышки Эболы в Конго погибли 80 человек
По меньшей мере 80 человек умерли в результате новой вспышки лихорадки Эбола в восточной провинции Итури в Конго, передает Associated Press.
Очаги зафиксированы в медицинских зонах Рвампара, Монгвалу и городе Буниа – административном центре провинции.
15 мая Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил о 246 случаеях заболевания.
Особую тревогу у специалистов вызывает то, что выявленный штамм Бундибуджйо отличается от заирского штамма, который был причиной 15 из 16 предыдущих вспышек в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны именно против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой. Кроме того, пострадавшие районы находятся вблизи границ с Угандой и Южным Суданом, а также характеризуются интенсивной миграцией населения и активной горнодобывающей деятельностью.
Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) созывают экстренное совещание с участием Конго, Уганды, Южного Судана и международных партнеров для усиления мер пограничного контроля. ВОЗ выделила $500 000 из резервного фонда на борьбу с заболеванием. Министерство здравоохранения Уганды уже сообщило о смерти гражданина Конго в Кампале от того же штамма вируса, подчеркнув, что случай был завезен из ДРК. Местного распространения пока не зафиксировано.
Эта вспышка стала 17-й в Конго с тех пор, как вирус Эбола был впервые выявлен там в 1976 г. Предыдущая вспышка в стране (в провинции Касаи) была объявлена завершенной 1 декабря 2025 г. спустя три месяца. Из 64 случаев заболевания 45 человек погибли, 19 выздоровели.