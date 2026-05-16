Собянин сообщил о 20 сбитых дронах, летевших на Москву
Силы ПВО сбили еще три беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Max. Информация о сбитых дронах появилась в 15:59 мск. Всего с начала суток 16 мая было сбито 20 дронов.
Атака на Москву началась с полуночи 15 мая. За это время уничтожено уже более 30 беспилотников, сообщается на сайте правительства столицы.
Как сообщили в Минобороны, с 9:00 по 15:00 мск российские средства ПВО ликвидировали 76 украинских беспилотников над регионами. Дроны сбили над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.