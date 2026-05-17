Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских БПЛА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Химках, в микрорайоне Старбеево, украинский беспилотник попал в частный дом: погибла женщина, еще один человек находится под завалами. Еще двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах, там обломки БПЛА попали в строящийся дом.