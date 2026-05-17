Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских БПЛА
С 22:00 мск 16 мая до 7:00 мск 17 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Химках, в микрорайоне Старбеево, украинский беспилотник попал в частный дом: погибла женщина, еще один человек находится под завалами. Еще двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах, там обломки БПЛА попали в строящийся дом.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 131 сбитом БПЛА на подлете к Москве. По предварительным данным, ранено 12 человек.