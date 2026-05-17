Венесуэла депортировала соратника Мадуро Алекса Сааба

В ночь на 3 января в Каракасе и других частях Венесуэлы произошли взрывы. До этого президент США Дональд Трамп пригрозил наземными ударами по территории страны. Они последовали за кампанией американских атак по судам, которые США считают причастными к наркоторговле в Карибском море. В тот же день Трамп сообщил, что Вашингтон захватил и вывез из страны Мадуро и его жену.