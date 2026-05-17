Венесуэла депортировала соратника Мадуро Алекса Сааба

Венесуэла депортировала близкого соратника экс-президента Николаса Мадуро, бывшего министра промышленности Алекса Сааба, ранее освобожденного из американской тюрьмы по обмену заключенными, сообщила венесуэльская миграционная служба Saime в соцсети X.

В заявлении ведомства сказано, что решение о депортации Сааба было принято с учетом его причастности к совершению различных преступлений в США, что широко освещалось в публичных источниках, при этом в службе не уточнили, в какую именно страну он был отправлен.

Сааб был задержан 6 февраля в Каракасе в ходе совместной операции местных спецслужб и Федерального бюро расследований США, против него выдвинуты обвинения в отмывании денег и коррупции.

В ночь на 3 января в Каракасе и других частях Венесуэлы произошли взрывы. До этого президент США Дональд Трамп пригрозил наземными ударами по территории страны. Они последовали за кампанией американских атак по судам, которые США считают причастными к наркоторговле в Карибском море. В тот же день Трамп сообщил, что Вашингтон захватил и вывез из страны Мадуро и его жену.

