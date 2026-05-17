Россиянина задержали в Анталии после конфликта с местным жителем
Гражданина России задержали в Турции после конфликта с жителем Анталии. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на российское генконсульство в республике.
Россиянина задержали после заявления гражданина Турции. Сейчас он находится в пенитенциарном учреждении города.
«Генконсульство находится в контакте с супругой задержанного и турецкой стороной по данному инциденту и готово оказать необходимое консульское содействие в рамках имеющихся полномочий», – заявили дипломаты.
По данным Telegram-канала Shot, местный житель обвинил россиянина в домогательствах до него. Как рассказала супруга россиянина, на дискотеке у ее мужа по имени Виктор и мужчиной по имени Волкан произошел конфликт после того, как Виктор задел мужчину локтем. На следующий день Волкан написал заявление в полицию, обвинив его в домогательствах.
Теперь гражданин Турции требует 2000 евро за отзыв заявления из полиции, утверждает канал.