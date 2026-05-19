За шесть часов российские средства ПВО сбили 70 БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.
Дроны ликвидированы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Крымом.
Российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Киевом серии террористических ударов по тыловым регионам РФ. По данным ведомства, запускать беспилотники планируется с территории Латвии. Российская разведка утверждает, что Киев сделал акцент на том, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно.
По сведениям военного ведомства, за ночь ПВО сбила 315 украинских БПЛА в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Азовского моря.