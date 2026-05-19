Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 315 украинских беспилотников над регионами России

За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Воздушные цели были поражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Азовского моря.

Вечером 18 мая, ночью и утром 19 мая Росавиация ограничила работу аэропорта «Внуково» и «Домодедово», а также авиагаваней Пскова, Краснодара («Пашковский»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Ярославля («Туношна»), Череповца и Иванова («Южный»). Мера продолжает действовать в аэропортах «Внуково» (принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами), Иванова, Череповца, Пскова, Нижнего Новгорода.

Собянин сообщил о четырех сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Политика / Армия и спецслужбы

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Зафиксировано попадание в промобъект, ведется ликвидация пожара.

Мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что за ночь силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших в направлении столицы.

