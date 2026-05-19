Силы ПВО сбили 315 украинских беспилотников над регионами России

Вечером 18 мая, ночью и утром 19 мая Росавиация ограничила работу аэропорта «Внуково» и «Домодедово», а также авиагаваней Пскова, Краснодара («Пашковский»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Ярославля («Туношна»), Череповца и Иванова («Южный»). Мера продолжает действовать в аэропортах «Внуково» (принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами), Иванова, Череповца, Пскова, Нижнего Новгорода.