Силы ПВО сбили 315 украинских беспилотников над регионами России
За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Воздушные цели были поражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Азовского моря.
Вечером 18 мая, ночью и утром 19 мая Росавиация ограничила работу аэропорта «Внуково» и «Домодедово», а также авиагаваней Пскова, Краснодара («Пашковский»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Ярославля («Туношна»), Череповца и Иванова («Южный»). Мера продолжает действовать в аэропортах «Внуково» (принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами), Иванова, Череповца, Пскова, Нижнего Новгорода.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Зафиксировано попадание в промобъект, ведется ликвидация пожара.
Мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что за ночь силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших в направлении столицы.