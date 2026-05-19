Главная / Политика /

МИД Армении пообещал не вносить напряженность в отношения с Россией

Ведомости

Армения не намерена вносить напряженность в отношения с Россией, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

«Мы партнеры, у нас многочисленные связи, и мы настроены развивать взаимовыгодное сотрудничество в атмосфере конструктивного диалога», – добавил он (цитата по «Sputnik Армения»).

Мизроян отметил, что между странами действительно существуют проблемы, но подобные вопросы возникают во всех международных отношениях и решаются через диалог.

9 мая президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле заявил, что Армения должна как можно раньше определиться – сближаться с Евросоюзом или оставаться в ЕАЭС. Если Ереван выберет первый вариант, возможен путь «мягкого и интеллигентного развода». Президент предложил обсудить этот вопрос на саммите ЕАЭС 28–29 мая в Астане.

11 мая премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Ереван не ставит перед собой цели нанести ущерб интересам России и намерен продолжать развитие отношений с Москвой. Происходящие изменения в армяно-российских отношениях он оценивает положительно.

