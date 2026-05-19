МИД Армении пообещал не вносить напряженность в отношения с Россией

9 мая президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле заявил, что Армения должна как можно раньше определиться – сближаться с Евросоюзом или оставаться в ЕАЭС. Если Ереван выберет первый вариант, возможен путь «мягкого и интеллигентного развода». Президент предложил обсудить этот вопрос на саммите ЕАЭС 28–29 мая в Астане.